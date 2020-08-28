Врачи передумали и отказали петербурженке в лекарстве для её сына

Куйбышевский районный суд отказал Светлане Гепаловой обеспечить её сына самым дорогостоящим препаратом в мире. Решение было вынесено сегодня, 28 августа.

Ранее, 27 августа, состоялся консилиум специалистов больницы Святой Ольги и центра Алмазова, на котором врачи изменили своё решение и отказались от прошлых рекомендаций, согласно которым мальчику был показан «Золгенсма». Причину отказа назвала врач-невролог Екатерина Мамаева. Так, она заявила, что мальчику меньше, чем через неделю исполнится 2 года, а в американской инструкции указано ограничение введения «Золгенсма» детям до 2 лет.

Также важно отметить, что врачи несут юридическую ответственность в случае нарушения инструкции к препарату.

На сегодняшнем заседании судья Ирина Воробьева отказала в требовании обеспечить сына истицы препаратом «Золгенсма».