Привиться от гриппа в Петербурге можно будет возле метро

Жители Санкт-Петербурга смогут получить бесплатную прививку от гриппа буквально по дороге на работу. 28 августа в Санкт-Петербурге в Выборгском районе заработали специальные передвижные прививочные пункты возле станций метро.

Привиться можно будет бесплатно, с восьми утра до восьми вечера. Все, что понадобится для этого — паспорт и медицинский полис.

Как сообщают в Смольном, пункты будут работать у станций метрополитена, где больше всего людей: «Проспект Просвещения», «Озерки» и «Парнас».

В этом году в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА России произведут 30 миллионов доз вакцины. Правительство Санкт-Петербурга рассчитывает, что в этом году от гриппа будут привиты не менее 70% петербуржцев.