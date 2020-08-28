Специалист по земледелию назвал самые токсичные овощи

Яков Любоведский, специалист по органическому земледелию, сообщил в интервью радио Sputnik, что даже фермеры выдают свою, напичканную до предела пестицидами, продукцию за натуральную и нужно быть внимательным при выборе овощей и фруктов.

По словам Якова, многие растения легко вбирают в себя токсичные вещества. Чаще других пестицид применяется при выращвании гороха, а также встречается в подсолнечных семечках и масле, так как перед уборкой горох и подсолнух часто подсушивают гербицидами.

Эксперт предупредил, что даже если законом разрешается использование пестицида, это не означает, что продукт с этим пестицидом безопасен.