В Петербурге планируют вакцинировать от гриппа более 3 млн жителей

Исполняющая обязанности главы отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева 27 августа заявила, что в Санкт-Петербурге за счет средств государственного финансирования планируется вакцинация 3 миллионов 240 тысяч жителей. В первую очередь вакцинировать будут граждан, находящихся в группе риска: медицинских работников, детей, беременных женщин, учителей, а также пожилых людей, имеющих хронические заболевания.

В 2020 году ожидают, что прививки от гриппа сделают 70% населения Санкт-Петербурга (для сравнения, в том году через вакцинацию прошло 55%). К концу августа Минздрав направит в город 2,7 миллионов доз вакцины.