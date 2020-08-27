Названа еще одна функция витамина C

Специалисты Университета Восточной Англии выяснили, что мышечную массу в преклонном возрасте помогает сохранить витамин С.

Многие люди при старении сталкиваются с тем, что мышечный объем сокращается, что ведет к хронической слабости, диабету второго типа и общему ухудшению здоровья и снижению качества жизни. Исследование, проведенное с помощью 13 тыcяч добровольцев в возрасте от 42 до 82 лет, продемонстрировало, что между массой скелетных мышц и регулярным употреблением витамина С есть связь. Те, кто постоянно включал в рацион витамин С, показал улучшение данной массы.

Витамин С содержится в цитрусовых, яблоках, лесны ягодах, капусте, оматах и сладком перце.