Бесполезная еда: диетолог рассказала, от каких "правильных" продуктов стоит отказаться

Исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева, рассказала, какие продукты лишь считаются полезными, но на самом деле могут нанести вред организму.

В число разрекламированных "полезных" перекусов попадают протеиновые батонички, которые пользы не несут. Они содержат ультраобработанные злаковые хлопья, а также много сахара или его заменителей, что делает такой батончик настоящей углеводной бомбой.

Спортивные напитки также лучше ограничить. Причина та же — много глюкозы и фруктозы, что негативно влияет на пищеварительную систему.

Йогурты с наполнителями также лишь считаются полезными, но на самом деле содержат в себе очень много сахара из-за добавленных в состав переработанных продуктов.