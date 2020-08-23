Варить до готовности: врачи рассказали, какие продукты нельзя есть сырыми

Врачи поделились информацией о том, какие продукты не стоит есть сырыми.

Выяснилось, что сосиски перед употреблением в пищу лучше термически обработать — в сыром продукте могут содержаться вредные бактерии, которые могут привести к отравлению. Это правило касается и сырых креветок. Их лучше пожарить или сварить, чтобы нейтрализовать вредные вещества, попавшие в продукт при выращивании и разведении.

Сырая фасоль также под запретом. Это связано с высоким количеством токсинов, которые могут нанести вред организму. Но если фасоль обработать при высокой температуре, она становится абсолютно безвредной.

Также врачи не рекомендуют есть не обработанные термически миндаль, грибы и ревень