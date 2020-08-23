В Петербурге открылся филиал «СПИД.ЦЕНТРА»

В воскресенье, 23 августа, на официальной странице «СПИД.ЦЕНТРА» появилась информация о том, что фонд открыл филиал в Петербурге. Как и всегда, пациентам гарантируют безопасность и анонимность.

Центр находится в креативном центре «Ателье» по точному адресу Литейный проспект, дом 41. Организация работает с 13:00 до 21:00 ежедневно. В «СПИД.ЦЕНТРЕ» отметили, что теперь в Петербурге любой желающий может анонимно сдать тест на ВИЧ или гепатит и получить на руки результат буквально через 15 минут.

Фонд «СПИД.Центр» — некоммерческая организация общественного деятеля и журналиста Антона Красовского, а также Елены Орловой-Морозовой, заведующей амбулаторно-поликлинического отделения Московского областного центра борьбы со СПИДом.