Минздрав позволит получать сложные рецепты на очки прямо в поликлиниках страны

Министерство здравоохранения изменили порядок оказания медпомощи взрослому населению при заболеваниях глаз. Прежний регламент был утвержден приказом № 902н от 12 ноября 2012 года.

Уже с 2021 года в медицинских организациях планируют создать кабинеты оптометрии, сложной и специальной коррекции глаз. Таким образом, в кабинете оптометрии пациентов смогут проконсультировать по вопросам оптической коррекции зрения и при необходимости назначить и подобрать очки, контактные линзы, а также средства для коррекции слабовидения.

Также отмечается, что пациентам, которым необходима специальная контактная коррекция зрения, можно будет отправиться в кабинет сложной и специальной коррекции, в котором будут оказывать первичную доврачебную и специализированную медико-санитарную помощь взрослым при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты.