В больницы Кингисеппа отправили новое оборудование

Сегодня, 19 августа, в главную больницу Кингисеппа доставили новый маммограф, рентген-установку и флюорограф, средства на приобретение которых были выделены из областного бюджета. Все приобретенные объекты обошлись 47 региону в 27,4 млн рублей: 8,5 миллионов стоили рентген, 12,3 миллиона ушла на маммограф, а на флюорограф — 6,6 миллионов.

Также в медицинском учреждении был обновлен парк медицинского оборудования: закуплен новый компьютерный томограф, газовый анализатор и современный аппарат УЗИ, а также в в инфекционное отделение больницы Кингисеппа поставили кислород для аппаратов ИВЛ.