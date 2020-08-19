Губернатор посетил лабораторию кожно-венерологического диспансера

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил «Кожно-венерологический диспансер №11». Там он осмотрел лабораторный комплекс, исследующий цитологические пробы.

В 2020 году городом было потрачено 35 миллионов рублей на закупку оборудования и расходников для цитологических исследований. Только за июль в при диспансере было проведено более 300 исследований. С начала года здесь было обратано более 300 тысяч проб. Лаборатория принимает запросы со всех здравоохранительных учреждений в Центральном районе. Исследования проводятся бесплатно.

Также диспансер занимается выявлением окнологических заболеваний на ранних стадиях. Это возможно благодаря специальной системе скрининга.

В будущем лаборатория также будет проводить анализы на наличие антител к COVID-19.