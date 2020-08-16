В Петербурге прошла фитнес-акция в поддержку детей с церебральным параличом

Днем в воскресенье, 16 августа, в Санкт-Петербурге на благоустроенной набережной «Севкабель порта» прошла благотворительная фитнес-акция. Участие в тренировке могли принять все желающие совершенно бесплатно. По ее окончанию участникам предлагалось пожертвовать средства для лечения пациентов реабилитационного центра «Без границ».

Основательница проекта и акции Алина Казанцева рассказала, что благотворительные тренировки проходят каждую неделю с июля 2020 года. «Тренировки высокоинтенсивные, с чередованием кардио- и силовых интервалов. Направлены на повышение выносливости, укрепление тела. Это больше чем тренировки, они про веру в себя, поддержку, самосовершенствование» — сказала тренер.

Вырученные суммы переводятся в волгоградский реабилитационный центр «Без границ», созданный семьями игроков ФК «Зенит» в 2017 году. На данный момент в центре занимаются более 200 детей с диагнозом детский церебральный паралич.