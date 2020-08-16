Бойся как чумы: на одном из курортов обнаружен очаг заболевания

На популярном горном курорте плото Укок, который находится в Горном Алтае, выявлен очаг бубонной чумы. Об этом сообщает Санитарно-противоэпидемическая комисся Республики Алтай.

Чумные эпизоотии (то есть массовые заболевания животных) выявлены на пяти участках Горного Алтая. На плато Укок чума зафиксирована впервые за 60 лет.

Естественными переносчиками чумы являются дикие грызуны. Передача заболевания человеку возможна при непосредственном контакте с ними (например, при охоте на сурков), а также через укусы зараженных блох и клещей.

В целях профилактики заболевания в регионе проходит вакцинация. Привику получило более 18 тысяч человек. Потенциально опасных грызунов отлавливают. Но на Укок сейчас лучше не ездить.