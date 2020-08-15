Как замедлить старение мозга

Известный врач и телеведущий Александр Мясников перечислил несколько эффективных способов, чтобы старение мозга замедлилось.

По его словам, подобная проблема встречается не только у пожилых, но и у молодых людей, ведь они живут в постоянном стрессе и не умеют правильно на него реагировать. Также доктор отметил, что молодые люди ленятся вести правильный образ жизни и мало двигаются.

В эфире телеканала «Россия 1» Мясников уточнил, что необходимо сохранять интерес к жизни, то есть быть молодым внутри, а также нужно много читать и думать, а значит интересоваться всем вокруг. Также важно оставаться молодым и снаружи. Для этого Александр Мясников советует правильно питаться, при этом нужно обязательно употреблять морепродукты, в которых содержатся жирные кислоты, ведь они крайне полезны для профилактики деменции. В добавок к этому, конечно же, важны регулярные физические нагрузки и без отказа от вредных привычек тут не обойтись.