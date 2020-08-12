Новый корпус петербургского онкоцентра появится в Песочном

В поселке Песочный запланировано строительство нового амбулаторно-поликлинического корпуса ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)». СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» объявил конкурс на строительство онкоцентра, информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Общая стоимость строительных работ оценивается в 1,3 млрд рублей, окончание строительства намечено на конец 2021 года. Подать заявку на участие в тендере потенциальные подрядчики могут до 19 августа 2020 года. На следующий день, 20 августа уже объявят победителя.

Отмечается, что подрядчику предстоит построить корпус из 5 этажей. Здание будет включать 21 койку дневного стационара и будет рассчитано на 200 посещений в час.