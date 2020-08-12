В радиоэфире врач-диетолог Дианова рассказала о разнице меж специальной плесенью, которую выводят для производства сыров, и той, что стихийно возникает на продуктах. Последняя представляет большую опасность для желудка и кишечника, вызывая диарею и аллергию. Особенно она вредна, по словам врача, для детского организма: «потом человек будет реагировать на все такие продукты типа кефира, сыров с благородной плесенью».

Кроме того опасность кроется в проявлении — некоторые разновидности «бытовой» плесени невозможно увидеть невооруженным глазом, а потому по истечению срока годности продукт употреблять не стоит, даже если внешне он кажется свежим. «Не надо срезать плесневелые кусочки, пытаться перекипятить. Если на варенье сверху плесень, вся банка уже повреждена. Рост всех грибов происходит глубоко», — напомнила врач.

Во избежание порчи, Нурия Дианова советует не хранить подверженные порче продукты вне холодильника более двух часов и не делать больших продовольственных запасов.