Беглов посетил женскую консультацию на Оптиков и посоветовал обучить персонал

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил открывшуюся в апреле в Приморском районе женскую консультацию. Градоначальника впечатлило оборудование в медицинском учреждении на Опиков.

"У вас самое современное оборудование в городе, надо приучать персонал на нем работать", - сказал губернатор, которого цитирует телеграм-канал Пул78.

Беглов отметил, что истории болезней в новой ЖК хранятся в электронном виде, а попасть на прием можно даже при отсутствии полиса - предъявив только карту петербуржца.

Помещения под консультацию были выкуплены у города в прошлом году. Для пациенток открыты диагностическое отделение и дневной стационар.