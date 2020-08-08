Очередной вирус-убийца пришел из Китая - его переносят люди и клещи

Вспышка очередного вируса-убийцы зафиксирована в Китае. SFTS передается через клещей, его жертвами стали уже семь человек.

Первой провинцией, где обнаружили заболевших, стала Цзянсу, затем подошла очередь провинции Аньхой. В первой заболели 37 человек, во второй 23. Обе провинции находятся на востоке Китая.

Среди симптомов вируса, впервые выявленного еще в 2011 году - кашель, высокая температура и снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови. От человека к человеку SFTS передается через кровь или слизистую.

На сегодняшний день в мире от коронавируса, который начал свое распространение с китайского Уханя, умерли более 700 тысяч человек. Почти 15 тысяч жертв - в России.