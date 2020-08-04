Пить и не толстеть: врач рассказала, какие напитки ведут к ожирению

Растолстеть можно не только от неправильной еды, но и от напитков. Что не стоит вливать в свой организм, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Иванникова "КП".

В первую очередь, по словам доктора, исключить из рациона стоит имеющие высокий уровень глюкозы в составе соки, квасы и сладкую газировку. Они серьезно бьют по поджелудочной, проблемы с которой зачастую приводят к ожирению.

Также постоянно видеть плюс на весах могут любители чая и кофе, не задумывающиеся о количестве "ложечек сахара", которыми подслащивают напитки.

В итоге, как уточнила Иванникова, без вреда для здоровья можно пить в основном воду, добавляя в нее для разнообразия огурец, мяту или лимон.