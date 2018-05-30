Полтавченко попросили обеспечить врачами школы и детсады для особых детей

Депутаты Законодательного собрания Петербурга попросили губернатора Георгия Полтавченко нанять на работу в школы и детские сады для особых детей больше врачей и медсестер. Об этом сообщило АБН.

По словам депутата Елены Кисилевой, ЗакСу постоянно приходиться заниматься вопросами медпомощи в образовательных учреждениях. Она подчеркнула, что по нескольким районам проводились отдельные совещания.

«В 24 учреждениях не хватает ставок врачей и в 24 не хватает ставок медсестер» – уточнила Кисилева.

Парламентарий Алексей Ковалев негативно отреагировал на запрос своей коллеги. По его словам, она подготовила его, не советуясь с другими депутатами.