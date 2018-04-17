В Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Число зараженных гриппом жителей Петербурга за последнюю неделю пошло на спад.

В Городской инфекционной больнице имени Боткина сообщили, что с 9 по 15 апреля в учреждение поступили 387 взрослых с симптомами гриппа и ОРВИ. Неделей ранее за медицинской помощью обратились почти на 100 человек больше.

Врачи отметили, что в городе сохраняется высокий уровень заболеваемости. Несмотря на это, пик эпидемии остался позади.

Согласно результатам социологического исследования СПбГУ, три четверти петербуржцев не брали больничный во время эпидемии гриппа и ОРВИ.

Почти 48% лечили заболевание самостоятельно – медицинскими препаратами и народными средствами, к врачу обратились 40% горожан. Петербуржцы уверены, что опасный вирус передавался им в местах скопления людей – общественном транспорте, учебе или работе.

Пик эпидемии гриппа в Петербурге пришелся на середину и конец марта, когда эпидемиологический порог оказался превышен на 63,5%. Среди школьников 7-14 лет он был выше на 54,6%, среди старшеклассников – на 85,6%.

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