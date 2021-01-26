Цены на недвижимость в Петербурге планируют снизить не ранее 2022-2023 годов

В Санкт-Петербурге планируют снизить цены на недвижимость. Однако это произойдет не ранее 2022-2023 годов.

Эксперты заявляют, что на фоне улучшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, можно будет ожидать некоторое выравнивание цен на «недвижку».

«Снижения ниже уровня 2020 года не будет. Застройщики вложили средства в строительство. Будут достраивать и сдавать свои проекты, как и раньше. Первые шаги в сторону снижения цен будут сделаны не ранее 2022-2023 годов», — сообщил Россита Габриэлян, гендиректор инвестиционно-риэлторской компании «Альфа-групп».

На данный момент застройщики заканчивают работы, которые были начаты в 2019-2020 годах.