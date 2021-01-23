В 2021 году в Ленобласти 2 тысячи человек переедут из аварийных домов в новое жилье

В текущем году 2 тысячи жителей области смогут переехать в новое жилье по программе расселения аварийного фонда. Для реализации второго этапа программы будет куплено 20 тысяч квадратных метров нового жилого помещения. Среди этой площади окажутся и шесть новостроек.

Согласно плану, строительство нового жилья закончится до декабря 2021 года. На данный момент строительные работы не отстают от графика. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора Ленобласти.

Программа расселения входит в национальный проект «Жилье и городская среда», согласно которому до 2025 года должно быть обеспечено новыми квартирами более 15 тысяч человек.