Жители военного городка в Каменке пожаловались на жилищные условия

Комитет госжилнадзора совместно с военной прокуратурой Ленобласти оценили состояние квартир в Каменке. В закрытом городке Выборгского района Ленинградской области живут семьи военных. По результатам проверки примут необходимые меры.

Живущие в непригодных условиях люди обращались в соответствующие органы и публиковали снимки жилья в СМИ. Так, Кирилл Свирко, занимающий пост первого замначальника инспекционного отдела в Комитете жилищного надзора и контроля по Ленобласти, высказался, что квартиры находятся в непригодном состоянии.

Среди жалоб присутствуют такие, как дырявая кровля и затопленные нечистотами подвалы домов, а также плесень на стенах. Зимой жить тоже невозможно, так как температура опускается до 15 градусов в комнате.