В Петербурге за 2020 год появилось 7 новых бизнес-центров

В Санкт-Петербурге в 2020 году построили 7 новых бизнес-центров класса А и В. Их площадь составили 134 тысячи квадратных метров. Это в два раза меньше, чем планировалась ранее. Однако более половины помещений пустует.

В 2021 году планируется построить 300 тыс. кв. метров офисной недвижимости.

Стоит отметить, что на данный момент на высокой стадии готовности находятся бизнес-центр «Буревестник», «Черниговский», Atlas City, «Собрание» (2 очередь), «Дом Рогова» и другие.

За 2020 год в Северной столице доля свободных офисных помещений класса А составила 4%,а в классе В пустых помещений осталось 10,7%.