Спрос на аренду жилья в крупных городах сильно падает

В России в крупных городах падает спрос на посуточную аренду жилья. За год спрос упал на 50%.

Согласно данным онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру», в Санкт-Петербурге за прошлый год показатели упали на 47%. В то время, как в Москве спрос упал на 47%.

В итоге, в среднем в Северной столице стоимость посуточной аренды жилья упала на 4%, что составляет 2,9 тысяч рублей. Стоимость однокомнатной квартиры в регионе упала на 11,4%, двухкомнатной — на 14,5%, трехкомнатной — на 13,2%.

Ранее сообщалось, что в стране будет ужесточен контроль за арендой жилья. Планируется запустить информационную систему учета договоров найма жилья.