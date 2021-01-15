Цена за квадратный метр в элитном жилье Петербурга выросла на 21%

Цена за квадратный метр в элитном жилье Санкт-Петербурга за 2020 год подорожало на 21% и достигла 415 тысяч рублей.

В консалтинговой компании Knight Frank сообщили, что высокий рост цен на такое жилье наблюдается из-за повышенного спроса и резкого скачка цен на жилье в более низких классах. Также сильно повлияло изменение ассортимента и покупатели, которые выбирают наиболее бюджетные варианты.

В 2020 году на рынке элитной недвижимости находилось 114 тысяч квадратных метров престижного жилья, или 937 квартир в 18 жилых комплексах.

«Это рекордный показатель с 2011 года. Причинами такого резкого уменьшения количества элитных квартир в продаже стали высокий спрос и ограниченный вывод на рынок новых объектов», — заявил аналитик.