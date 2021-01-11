Благодаря компании Setl Group в Петербурге построили новый детский сад

Российская диверсифицированная компания Setl Group ввела в использование детский сад в проекте высокого комфорт-класса «Pulse на набережной».

Детсад рассчитан на 190 детей. Кроме того, учреждение рассчитано на 10 групп, в которые попадут малыши до трех лет, а также дети, готовящиеся к поступлению в школу. В здании расположены музыкальный и физкультурный залы, а также игровые комнаты.

Также холдинг Setl Group облагородили территорию перед детским садом. Построили новые песочницы, беседки и площадки с навесами от дождя. Еще на территории садика расположили спортплощадку и игровые модули.