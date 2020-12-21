«Еврострой» превратит историческое здание в элитное жилье

Стало известно о выкупе компанией «Еврострой» культурно значимого объекта Петербурга с целью превратить его в недвижимость премиум-класса. Дом купца Исаака Утина располагается на Галерной улице и с 1999 года считается объектом культурной значимости. Зданию уже 160 лет, а общая площадь выкупленной территории составляет 11,5 тыс. кв.м.

Известно, что изначально в доме сделают ремонт, а затем переделают три четырехэтажных дома в элитное жилье. Кроме того, появилась информация о том, что совладелец компании является родственником Вячеслава Макарова, который работает председателем ЗакСа в Петербурге.