Петербургский квест с «расчлененкой» вынужден переехать в другой подвал

Комитет по контролю за имуществом Петербурга в ходе проверки установил, что один из подвалов занят незаконно. Дело в том, что у владельцев квеста нет нужных документов. В итоге квесту пришлось съехать с дома в переулке Джамбула.

Известно, что макеты расчлененных тел располагались в помещении для антуража. Суть квеста была проста: решить загадки, чтобы выбраться из комнаты.

Проверка состоялась еще в прошлом месте в рамках мероприятий по контролю использованию государственных помещений. Владельцам заведения было отведено время, чтобы освободить подвал. Что будет располагаться на месте квеста пока не сообщается.