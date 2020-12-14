  • 14 Декабрь 2020
USD 15.12.2020 72.9272 -0.1923
USD ММВБ 23:30 73.7783  
EUR 15.12.2020 88.5847 -0.1897
EUR ММВБ 23:30 89.6016  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербургский квест с «расчлененкой» вынужден переехать в другой подвал

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

В ходе проверки выяснилось, что владельцы квеста не имели необходимых документов.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга в ходе проверки установил, что один из подвалов занят незаконно. Дело в том, что у владельцев квеста нет нужных документов. В итоге квесту пришлось съехать с дома в переулке Джамбула.

Известно, что макеты расчлененных тел располагались в помещении для антуража. Суть квеста была проста: решить загадки, чтобы выбраться из комнаты.

Проверка состоялась еще в прошлом месте в рамках мероприятий по контролю использованию государственных помещений. Владельцам заведения было отведено время, чтобы освободить подвал. Что будет располагаться на месте квеста пока не сообщается.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram