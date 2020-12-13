Вместе с повышением цен на ЖКХ в 2021 году, вырастут и цены на аренду жилья

Сообщается, что в России в крупных городах цены на арену жилья будут повышены на 7%, в том случае, если ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Ольга Павлинова, руководитель департамента жилой и коммерческой недвижимости федеральной риелторской компании «Этажи», заявила, что не стоит ждать снижения цена на аренду жилья в следующем году. Также Павлинова заявила, что в связи с тем, что повысятся цена на ЖКХ, то, соответственно, увеличится и аренда примерно на 4%

Эксперты «Авито Недвижимости» отметили, что на данный момент цены на аренду жилья находятся на уровне 2019 года. Однако в ноябре 2020 года цены на аренду выросли в среднем на 8%.