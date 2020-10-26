Смольный выделил полмиллиарда рублей на жилье для молодых семей

По информации, которая была предоставлена пресс-службой Смольного, комитет имущественных отношений выделил около 500 миллионов рублей на программу «Молодежи – доступное жилье».

Эти финансовые средства позволят более 150 молодым семьям получить беспроцентные займы сроком на 10 лет с целью приобретения квартир. Сообщается, что за текущий год, помощь в покупке недвижимости была предоставлена Центром доступного жилья более 500 жителям Северной столицы.

Отмечается, что 22-го октября депутат Борис Вишневский заявил, что Жилищный комитет в следующем году нуждается в дополнительных 17,4 млрд рублей на раннее сокращенные социальные программы. 5 млрд рублей необходимы для дальнейшего осуществления программы «Молодежи – доступное жилье».