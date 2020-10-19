Линченко оценил концепцию развития Охтинского мыса как амбициозную

Николай Линченко дал оценку концепции развития Охтинского мыса. Ее предоставила компания «Газпром нефть» в марте 2020 года. По словам вице-губернатора, проект достаточно амбициозный. Кроме того, Линченко заявил, что по наполнению объекта есть уже несколько идей.

Новый проект был разработан японским бюро Nikken Sekkei. Согласно их концепции, на Охте построят новое городское пространство с общественными и деловыми функциями. Также для горожан появится ландшафтный парк с выходом к набережной Невы.

Напомним, что ранее на этом месте уже был скандал из-за найденных археологических памятников. По этой же причине судебные процессы все еще идут в трех инстанциях.