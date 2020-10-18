В России растут цены на аренду квартир

Рынок арендного жилья в России постепенно восстанавливается. Цены на квартиры, сдаваемые в долгосрочную аренду, начинают расти. При этом резкий рост цен не происходит из-за коронавирусных ограничений и высокой конкуренции.

По данным "Коммерсантъ" и интернет-сервиса ЦИАН, в в октябре Санкт-Петербурге подросли цены на двухкомнатные квартиры. В среднем они подорожали на 3 процента. Если в сентябре "двушку" можно было арендовать в среднем за 36 тысяч, то в октябре цена подросла до 37,9 тысяч. При этом однокомнатные квартиры в Северной столице продолжают дешеветь. В октябре зафиксировано падение цен на 1,3%: в сентябре средняя рыночная цена на "однушку" составляла 23,4 тысяч рублей, а в октябре - 23,1 тысячу рублей.