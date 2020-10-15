Росреестр зарегистрировал более 86 тысяч сделок по программе льготной ипотеки

В период с апреля по сентябрь 2020 года Росреестр зарегистрировал 86 759 тысяч ипотечных договоров на льготных условиях со ставкой 6,5%.

Чаще всего льготную ипотека оформляли в Приволжском федеральном округе. Там было заключено 21,4 тыс. сделок, что составляет четверть от общего числа. Северо-Западный федеральный округ занимает второе место: там зарегистрировали 18,9 сделок, причем только на Санкт-Петербург приходится 12 тысяч.

14,9 тысяч договоров пришлось на Центральный федеральный округ, при этом в Москве заключили 3,28 тысяч сделок.

Реже всего льготную ипотеку оформляли в Дальневосточном федеральной округе, что можно объяснить действующей там отдельной программой дальневосточной ипотеки.