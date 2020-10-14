В Петербурге сносят вертолетный завод

В 2019 году группа «ПИК» выкупила здание вертолетного завода «ОДК-Климов» площадью 7,6 гектаров. Теперь на месте завода появится жилой комплекс бизнес-класса.

Работы по демонтажу завода будут завершены к концу 2020 года. Только одно здание не будут разрушать — здание-памятник регионального значения, в котором располагалась мастерская «Русский Рено».

Планируется реконструировать здание и сделать вместо него блок начальных классов на 300 учащихся, а также детский сад на 150 детей.

Данный строящийся жилой комплекс, будет включать в себя 9-13 этажей, имея при этом семь корпусов. Строительство этого комплекса будет проходить в несколько очередей.