В Петербурге спрос на вторичную недвижимость вырос на 83 процента

Спрос на вторичное жилье в Санкт-Петербурге в третьем квартале 2020 года вырос на 83 процента.

Цены на квадратный метр жилья на вторичном рынке Северной столицы также подросли — на 7,5 процента за год и на 2,1 процента за квартал. Цена квадратного метра такого жилья сейчас составляет 123,5 тысячи рублей. Об этом сообщают аналитики "Авито Недвижимости".

Столь резкий подъем спроса на вторичное жилье может быть вызван снижением ключевой ставки и обновлением ипотечных предложений, считают эксперты. Также на рынок недвижимости влияет нестабильный курс рубля и падение доходов населения России.