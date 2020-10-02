В Ленобласти удалось уговорить жильцов покинуть «проблемную» хрущевку

В Ленинградской области удалось начать долгожданный процесс реновации. Речь идет о хрущевке в Сосновой Поляне, которую целых 5 лет не удавалось снести. Напомним, одна семья все это время отказывалась от переезда в новое жилье и выдвигало нереальные требования. Соотвественно, процесс реновации никак нельзя было начать.

Ранее семья, проживающая в хрущевке в 42-метровой квартире. Трехкомнатную жилплощадь семья обещала покинуть лишь при условии, что за каждый метр им заплатят по миллиону. Однако 17 сентября эти мучения кончились и удалось запустить процесс реновации и вместе с тем начать процесс сноса хрущевки в Сосновой Поляне.