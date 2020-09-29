Доллар продолжает расти и цены на петербургскую недвижимость тоже

Эксперты в недвижимости прогнозируют рост спроса на квартиры в Петербурге в связи с продолжающимся ростом курса доллара к рублю. Так, лишь за сентябрь спрос вырос на 2%, а квадратный метр в Петербурге поднялся до 153 тыс. рублей.

Среди специалистов называются различные причины роста цен на недвижимость в Северной столице. Например, считается, что на цены влияет дефицит предложений и льготная ипотека. Однако многие эксперты обвиняют в росте цен на петербургскую недвижимость растущий курс доллара. При этом прогнозируется, что может произойти новый всплеск роста цен, если доллар поднимется до 90 рублей.

Известно, что покупательная способность у граждан России ограничена и в связи с этим трудно сказать, как долго они смогут поддерживать высокий спрос при растущих ценах на недвижимость.