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Аварийные гаражи на Ветеранов не дают покоя петербуржцам

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© Фото: pixabay.com

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Ранее на благоустройство данной территории был получен отказ от ГКУ ЖА.

В Кировском районе Санкт-Петербурга Северо-Западную Экологическую ассоциацию беспокоят гаражи, находящиеся напротив 104 дома по проспекту Ветеранов. Дело в том, что гаражи аварийные, а на их крышах часто прыгают дети и рядом скапливается свалка.

Примечательно, что ранее специалисты обращались в СПБ ГКУ ЖА Кировского района для того, чтобы данная территория была включена в список мест, ожидающих благоустройство. Известно, что на эту просьбу пришел отказ.

К тому же, в ассоциации отметили, что для решения сложившейся проблемы есть несколько способов. Самый простой путь — это облагораживание территории поручить собственникам гаражей. Однако здесь можно столкнуться с многими проблемами, поэтому есть другой способ — включить неблагополучное место в городскую программу по благоустройству. Если это удастся, тогда гаражи будут снесены, а на территории посадят деревья.

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