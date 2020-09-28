Аналитики рассказали, сколько стоит самая дешевая комната Петербурга

Игорь Аболемов, генеральный директор одного из агентств недвижимости, сообщил, что аналитики обнаружили в Санкт-Петербурге комнаты, которые сдаются по цене 6 тысяч за 12-15 квадратных метров. Подобные предложения можно найти в Кировском и Красногвардейском районах города.

По данным сайта, самая дорогая комната расположена в Петроградском районе: она сдается за 37 тысяч рублей за 37 квадратных метров. Также аналитики отметили, что в сентябре на рынке стало на 361 предложение меньше, чем в августе. С наступлением осени спрос на квартиры возрос, поскольку к новому рабочему и учебному сезону приезжают люди из других регионов. Больше всего комнат сдают в Центральном районе. Также высок спрос на квартиры и комнаты, расположенные вблизи станций Петербургского метрополитена.