На “Лиговке” инвестор массово скупает дома

Руслан Сухий за месяц уже второй раз покупает недвижимость в Северной столице. Так, 23 сентября на электронном аукционе мужчина приобрел объекты, расположенные на улице Печатника Григорьева, 14 лит. А. Стоимость лота превысила 60 млн рублей.

Продажа состоялась от лица комитета имущественных отношений Петербурга. Известно, что Петербург уже продавал квартиры по этому адресу.

Напомним, что дом построили в 1873 году и на данный момент о расселен, так как признан аварийным жильем. Вероятно состояние объекта заметно испортилось из-за многоэтажной новостройки, которая находится у стены дома, расположенного на улице Печатника Григорьева.