В Петербурге подешевела аренда квартир

По данным анатиликов компании ЦИАН, в сентябре 2020 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге подешевела на 0,4% — с 23,9 тысяч рублей до 23,8 тысяч рублей. Согласно приведенной информации, однушки в первый месяц осени сбавили в цене и в других городах: в Екатеринбурге (-4,8%), Уфе (-4,2), Перми (-1,3%) и Волгограде (-0,9%).

Однако, в остальных крупных городах России аренда однокомнатных квартир необорот подорожала. Так, например, в Москве был выявлен рост цен на пять с половиной процента.

Эксперты в области недвижимости не могут объяснить петербургскую аномалию, но постепенный рост цен на жилье в большинстве российских миллиоников связывают с восстановлением у компаний деловой активности и привычного режима работы. Специалисты также отмечают, что предпосылок для дальнейшего удорожания аренды не предвидится.