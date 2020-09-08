В середине осени акции завода «Комат» продадут с торгов

14 октября стартует голландский аукцион, который продаст акции завода «Комат». Завод располагается на улице Профессора Качалова в Невском районе Петербурга. Площадь помещения составляет более 2 гектар, а сам комплекс состоит из пяти земель. Территория относится к зоне с объектами складского и производственного назначения, а также относится к инженерной инфраструктуре, общественной и деловой застройке.

Обычно такой аукцион стартует с высокой цены, а затем цена снижается до тех пор, пока не найдётся покупатель. Так, продавец назвал минимально допустимую цену для продажи — 455 млн рублей.