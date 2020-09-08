«ПИК» застроит территорию бывшего завода «Катюш»

Петербургская компания «ПИК» приобрела территорию бывшего завода ОДК-Климов» в прошлом году на торгах. По плану здесь построят, как минимум, 128 тысяч квадратных метров недвижимости. Более половины этой площади станет жилой.

Эксперты подсчитали инвестиции, которые планируются к этому проекту. Так, выделят от 3 до 10 млрд рублей. А стоимость квадратного метра будет не более 150 тысяч рублей.