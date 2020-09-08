Матвиенко взялась за программу реновации в Петербурге

Программа «Развитие застроенных территорий») стартовала в 2008 году в Санкт-Петербурге. Изначально она должна была завершиться в 2019 году. Но на данный момент программа реализована лишь на 5,3%.

Среди факторов, которые замедлили освоение территорий, называют ограничения, связанные с проблемой «последнего жильца» и ограничения, связанные с возможностью переселения жильцов за пределы территории.

На заседании , посвященном строительной отрасли, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила: «Надо выработать правила, принять законы, сделать этот процесс экономически выгодным для инвесторов».

Известно, что 30 октября 2019 года Законодательное собрание в Санкт-Петербурге внесло в Госдуму проект закона, которые подразумевает реновацию не только по отделочному дому, но и района или квартала. Данные изменения в законопроекте одобрили эксперты и отмерили возможное внесение поправок и в региональное законодательство.