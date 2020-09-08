Проблема петербургских долгостроев будет решена к 2022 году

К 2022 году в Смольном планируют окончательно покончить с проблемой долгостроев в Санкт-Петербурге, а до конца 2020 года власти Северной столицы обещают ввести в эксплуатацию 3 306 квартир в 16 домах города. Об этом рассказал Евгений Барановский, заместитель председателя городского комитета по строительству.

Так, на 2019 год в Петербурге считались проблемными 15 объектов и 29 домов. На данный момент 20 из них уже сдали и 9 оставшихся достроят до конца текущего года. Напомним, что до этого был создан Единый реестр проблемных объектов, в который в середине июля добавили еще 22 петербургских дома.