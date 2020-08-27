Петербургские новостройки стабильно дорожают

В Санкт-Петербурге эксперты консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» выявили закономерный стабильный рост цен на квартиры в новостройках. Они проанализировали данные с конца 2017 года и пришли к выводу, что за последние 2,5 года цена квадратного метра в новостройке Петербурга выросла на 28%, что означает до 123,6 тысяч рублей.

Что касается новостроек, расположенных в пригородах, там цена за квадратный метр выросла на 34 %. То есть, в пригородах Северной столицы квадратный метр может стоить до 82,9 тысяч рублей.

Известно, что в Бугры-Мурино, в самом популярным для покупок районе, цена за квадратный метр самая низкая, однако и она выросла. Теперь цена доходит до 89,8 тысяч рублей за метр.