Бывшая богадельня и туберкулезный диспансер на Каменноостровском проспекте станет кампусом РАНХиГС

Региональный памятник станет кампусом Северо-Западного института управления, филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, сообщает корреспондент телеканала «Санкт-Петербург» Мария Марченко.

К 2022 году здесь появится современный кампус. Вероятно, в здание переедет юридический факультет Северо-Западного института управления РАНХиГС. На прилегающей территории возведут общежитие для студентов.

Переживший многие напасти особняк приспособят для современного использования. Так, расширят дверные проемы, появятся пандусы и два лифта. Появится стеклянная крыша над одной из аудиторий. Примечательно, что обещают сохранить все ценные элементы декора, включая чугунный козырек у главного входа и парадную лестницу. Также воссоздадут утраченные дубовые перила.

На данный момент подрядчик уже приступил к реконструкции объекта и окончание работ намечено на 2022 год.