В Петербурге подорожали квартиры в новостройках

24 августа эксперты «Петербургской недвижимости» сообщиои, что цены на новостройки в Санкт-Петербурге с конца 2017 года выросли на 28%. Сейчас в среднем стоимость составялет 123,6 тысяч рублей за квадратный метр. В пригородах цены выросли на 34%.

По данным исследований аналитического центра ЦИАН, спрос у горожан на приобретение жилья в новых жилых комплексах снизился на 25% по сравнению с 2019 годом. На первичном рынке Петербурга и Ленобласти с физическими лицами заключили лишь 40,9 тысяч договоров долевого участия.

На данный момент самой востребованной локацией для горожан стали ЖК в поселке Бугры и городе Мурино: здесь было заключено 12% всех сделок. Второе место по спросу занимает Каменка, а третья по популярности локация — Средняя Рогатка-Новоизмайловское.